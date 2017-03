Mourinho vindt dat Pogba meer respect verdient van criticasters

"Ik heb het gevoel dat normen en waarden niet meer zo belangrijk zijn in deze wereld. Jaloezie is tegenwoordig overal", aldus Mourinho woensdag op zijn persconferentie in aanloop naar de Europa League-return tegen FK Rostov.

Pogba kwam afgelopen zomer voor een recordbedrag van 105 miljoen euro over van Juventus, maar heeft moeite om de verwachtingen waar te maken bij United. Aangezien de 'Mancunians' nog niet naar verwachting presteren, wordt Pogba volgens Mourinho al snel als zondebok neergezet vanwege zijn prijskaartje en salaris.

"Het is niet zijn schuld dat hij tien keer zo veel verdient als vergelijkbare spelers in het verleden", vindt Mourinho. "Het is ook niet zijn fout dat hij multimiljonair is, terwijl andere mensen te weinig geld hebben om rond te komen. Hij verdient meer respect."

"Hij kwam als jonge jongen naar Manchester en vocht hier voor zijn carrière. Hij was vervolgens niet bang om een uitstapje naar Juventus te maken en daar onder betere omstandigheden te werken."

De 24-jarige Pogba speelde tot dusver veertig officiële wedstrijden in het shirt van United. De international van Frankrijk scoorde daarin zeven keer en bereidde vijf keer een doelpunt voor.

Ibrahimovic

Mourinho kan donderdag weer beschikken over Zlatan Ibrahimovic. De Zweed zit in de Premier League een schorsing uit, maar mag in Europees verband wel in actie komen. Wayne Rooney en Anthony Martial zijn door blessures afwezig.

"De Europa League is heel belangrijk voor ons. Dat hebben we vanaf het begin gezegd. We spelen tegen sterke teams en willen zo ver mogelijk komen", benadrukt Mourinho het belang van de wedstrijd tegen Rostov.

Het duel tussen United en Rostov op Old Trafford begint donderdag om 21.05 uur. De heenwedstrijd eindigde vorige week in 1-1.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League