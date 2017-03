Voetbal Liveblog: AS Monaco en Manchester City maken zich op voor return In de Champions League staan woensdagavond twee duels in de achtste finales op het programma. De wedstrijd tussen AS Monaco en Manchester City is hier in een livestream te bekijken. De Engelse ploeg verdedigt in Frankrijk een 5-3 voorsprong. Atletico Madrid speelt tegelijkertijd thuis tegen Bayer Leverkusen. De Spanjaarden wonnen uit met 4-2. Volg beide duels hier live.