Leonardo (34) tekent bij FC Eindhoven en blaast loopbaan nieuw leven in

Voetbal

Voetbal Vijf dingen die je moet weten over AS Monaco-Manchester City AS Monaco en Manchester City staan woensdagavond tegenover elkaar in de return van de achtste finales van de Champions League. De Engelsen beginnen het duel met een 5-3 voorsprong na het spektakelstuk in de heenwedstrijd. Dit zijn vijf dingen die je moet weten over de wedstrijd in Stade Louis II.