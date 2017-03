Sinkgraven en Nouri twijfelachtig voor duel met FC Kopenhagen

Het tweetal zal woensdagavond wel meedoen in de laatste training voor de return in de achtste finales. Daarna besluit trainer Peter Bosz of ze bij de wedstrijdselectie zitten. Davy Klaassen zal er sowieso niet bij zijn, omdat hij in de heenwedstrijd (2-1 verlies) geel kreeg en geschorst is.

Linksback Sinkgraven viel zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (3-0 winst) uit met een enkelblessure. Nouri, die geen basisplaats heeft, raakte maandag geblesseerd bij het Jupiler League-duel van Jong Ajax met FC Volendam (1-1).

Woensdag wilde Bosz op zijn vooruitblikkende persconferentie in de Amsterdam Arena niet zeggen wie Klaassen zal vervangen in de basis, al lijkt Donny van de Beek de meest logische optie. De 19-jarige Van de Beek speelde vorige week in Denemarken ook al op het middenveld omdat Hakim Ziyech vermoeid was.

Ervaring

Bosz beseft wel dat de afwezigheid van zijn captain een gemis is. "Klaassen is in vorm, gaat altijd voorop in de strijd en scoort veel", zei Bosz. "Ik had hem er graag bij gehad, maar dat gaat niet. Gelukkig hebben we meer jongens die met hun ervaring de kar kunnen trekken."

Ook over de rest van zijn opstelling wilde Bosz niets kwijt. "Ik heb het de jongens zelf nog niet verteld en het is dus ook afhankelijk hoe sommige spelers de training door komen. Na de training is het pas definitief."

Ondanks de nederlaag een week geleden in Kopenhagen en de absentie van Klaassen geeft Bosz Ajax een goede kans om voor het eerst sinds 2003 weer door te dringen tot de kwartfinales in een Europees bekertoernooi.

"Fysiek zijn we niet sterker, maar we kunnen wel beter voetballen dan FC Kopenhagen. Zo moeten en kunnen we morgen het verschil maken. In Denemarken hebben we na rust al laten zien dat we dat kunnen. Toen drongen we Kopenhagen terug, maar maakten we het niet af. Dat moeten we morgen wel doen."

Dolberg

Kasper Dolberg schoof ook aan op de persconferentie en ook de spits ziet kansen om door te gaan. "Wij voetballen sneller en beter dan Kopenhagen. Het moet lukken", zei Dolberg, die in Denemarken de enige goal maakte voor Ajax. De Deen lijkt na een moeizame periode beter in vorm en wil dat donderdag in de Arena weer laten zien.

"Een paar wedstrijden liep het niet zoals ik wilde en scoorde niet zo veel als ik wilde. Dat kan gebeuren bij een jonge speler als ik. Nu voel ik me weer goed. Hopelijk scoor ik morgen weer."

De wedstrijd tussen Ajax en FC Kopenhagen begint donderdag om 21.05 uur in de Arena en staat onder leiding van de Slowaakse arbiter Ivan Kruzliak.

Bekijk het programma in de Europa League