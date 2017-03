Simeone nog niet gerust op kwartfinaleplek met Atletico in CL

"Ik ben overal ongerust over", zei Simeone. "In een voetbalwedstrijd kan er elk moment iets veranderen, waardoor je op elke situatie voorbereid moet zijn."

"We hebben weliswaar gewonnen in Duitsland, maar we hadden ook een aantal lastige momenten", vervolgde de coach van Atletico. "Dit soort wedstrijden zijn altijd moeilijk en dat zeg ik niet alleen door wat er in Barcelona is gebeurd."

Bij uitschakeling betekent het de laatste Europese bekerwedstrijd van Atletico in Vicente Calderon. Vanaf het seizoen 2017/2018 spelen de Madrilenen hun thuiswedstrijden in El Wanda Metropolitano.

"Ik verwacht een vol stadion", zei Simeone. "Dat helpt ons om ons bij de beste acht van Europa te voegen."

Torres

Simeone kan in de return tegen Leverkusen weer over Fernando Torres beschikken. De Spaanse aanvaller keert woensdag terug in de selectie van Atletico.

De 32-jarige Torres liep begin maart tijdens het duel met Deportivo la Coruña een hoofdblessure op. Afgelopen week hervatte hij de training. Simeone kan daarentegen geen beroep doen op Kevin Gameiro. De Fransman kampt met maagproblemen.

Leverkusen-coach Tayfun Korkut blijft ondanks de nederlaag in Duitsland hoopvol. "We gaan niet naar Madrid om te sightseeën. We moeten er in blijven geloven", aldus Korkut, die begin deze maand de ontslagen Roger Schmidt opvolgde.

De return tussen Atletico Madrid en Bayer Leverkusen in de achtste finales van de Champions League begint woensdagavond om 20.45 uur en staat onder leiding van de Russische arbiter Sergei Karasev.

De andere wedstrijd woensdag in de achtste finales, AS Monaco tegen Manchester City, is live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Op NUsport.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van deze wedstrijd en de samenvatting van Atletico Madrid-Bayer Leverkusen te zien.

