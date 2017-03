'Lukaku slaat aanbod Everton om best betaalde speler te worden af'

De 23-jarige Belg had volgens de BBC 140.000 pond per week (circa 160.000 euro) kunnen gaan verdienen. De weigering van Lukaku om zijn contract bij de ploeg van manager Ronald Koeman te verlengen is opvallend, want zijn zaakwaarnemer Mino Raiola had eerder gezegd dat het 99,9 procent zeker was dat Lukaku zou bijtekenen.

Het contract van Lukaku loopt in de zomer van 2019 af. De spits maakt er geen geheim van graag in de Champions League te willen spelen.

Dat lijkt er komend seizoen bij Everton niet in te zitten, want de club staat momenteel zevende in de Premier League. De eerste vier ploegen in Engeland plaatsen zich voor de (voorronde van de) Champions League. Momenteel bezet Liverpool de vierde plek met acht punten voorsprong op stadgenoot Everton.

Chelsea, waar Lukaku tussen 2011 en 2014 al onder contract stond, wordt met de aanvaller in verband gebracht.

Topscorer

Everton hoopt dat de spits nog van gedachten verandert. Het contractvoorstel blijft daarom op tafel en de club is bereid om daarover te onderhandelen.

In 131 competitieduels voor Everton maakte Lukaku 62 doelpunten. Dit seizoen staat hij gedeeld bovenaan de topscorerslijst, samen met Harry Kane van Tottenham Hotspur. Beiden waren goed voor negentien treffers.

Zaterdag speelt de ploeg van Koeman thuis tegen Hull City.

