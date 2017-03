De UEFA Champions League-samenvattingen van deze week

Leicester City-Sevilla (2-0)

De winst voor de thuisploeg in het King Power Stadium was genoeg na de 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd. Voor rust brak captain Wes Morgan de ban en na rust zorgde Marc Albrighton voor 2-0. Steven N'Zonzi miste vanaf de strafschopstip namens Sevilla, dat met tien man eindigde door een rode kaart voor Samir Nasri.

Juventus-FC Porto (1-0)

Juventus kende een goede uitgangspositie dankzij een 0-2 zege in Portugal en kwam in eigen huis niet meer in de problemen. Op slag van rust zorgde aanvaller Paulo Dybala uit een penalty voor de enige treffer. De strafschop werd veroorzaakt door Maximiliano Pereira, die hands maakte en rood kreeg.

AS Monaco-Manchester City (3-1)

Monaco moest een 5-3 nederlaag in Manchester goedmaken, en na de eerste helft was dat de Franse ploeg al gelukt door goals van Kylian Mbappé en Fabinho. Leroy Sané deed na rust nog wat terug voor City, maar een kopbal van Tiemoué Bakayoko bracht AS Monaco naar de laatste acht.

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen (0-0)

De 49.133 toeschouwers in Estadio Vicente Calderón zagen geen goals, maar het overgrote deel zal dat geen probleem hebben gevonden door de 2-4 zege van Atletico drie weken geleden in Duitsland. Mede door een paar zeer knappe reddingen van Atletico-keeper Jan Oblak mag de Spaanse ploeg zich opmaken voor de kwartfinales.