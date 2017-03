De UEFA Champions League-samenvattingen van dinsdag

Leicester City-Sevilla (2-0)

De winst voor de thuisploeg in het King Power Stadium was genoeg na de 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd. Voor rust brak captain Wes Morgan de ban en na rust zorgde Marc Albrighton voor 2-0. Steven N'Zonzi miste vanaf de strafschopstip namens Sevilla, dat met tien man eindigde door een rode kaart voor Samir Nasri.

Juventus-FC Porto (1-0)

Juventus kende een goede uitgangspositie dankzij een 0-2 zege in Portugal en kwam in eigen huis niet meer in de problemen. Op slag van rust zorgde aanvaller Paulo Dybala uit een penalty voor de enige treffer. De strafschop werd veroorzaakt door Maximiliano Pereira, die hands maakte en rood kreeg.

Programma

Woensdag 15 maart:

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen

AS Monaco-Manchester City