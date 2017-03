FA klaagt Manchester United aan voor wangedrag tegen Chelsea

Voetbal Liveblog: Leicester op koers voor plek in kwartfinales CL In de Champions League staan er dinsdagavond twee duels in de achtste finales op het programma. De wedstrijd tussen Leicester City en Sevilla is hier in een livestream te bekijken. De Spaanse ploeg verdedigt een 2-1 voorsprong in Engeland. Juventus speelt tegelijkertijd thuis tegen FC Porto, de Italianen wonnen uit met 2-0. Volg beide duels hier live.