Lodeweges volgend seizoen assistent-trainer PEC Zwolle

"Dwight zal vanaf de start van het nieuwe seizoen aansluiten bij de hoofdselectie, om daar naast high performance coach ook de rol van één van de assistent-trainers voor zijn rekening te nemen", schrijft PEC-voorzitter Adriaan Visser dinsdag op de website van de club.

Overigens is nog niet duidelijk van welke trainer Lodeweges de assistent wordt. PEC is nog op zoek naar een opvolger voor Ron Jans, die eerder dit seizoen al besloot zijn aflopende contract in Zwolle niet te verlengen. De 48-jarige Jans is sinds 2013 trainer van PEC. Lodeweges trad in januari 2015 in dienst.

Lodeweges was al een hoofdtrainer van PEC. Van 1998 tot en met 2001 was hij met de 'Blauwvingers' actief in de Eerste Divisie, de huidige Jupiler League.

PSV

De in Canada geboren Nederlander was ook trainer van FC Groningen, PSV (op interim-basis), NEC, het Canadese FC Edmonton, het Japanse JEF United, SC Cambuur en sc Heerenveen.

Bij Heerenveen stapte Lodweges in oktober 2015 op vanwege tegenvallende resultaten. Drie maanden later begon hij bij PEC.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie