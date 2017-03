Beroepszaak Feyenoorder Vilhena dient pas over twee weken

De Commissie van Beroep van de KNVB zal de casus van Vilhena op woensdag 29 maart behandelen, meldt Feyenoord dinsdag op de site van de club.

De beroepszaak zou normaal gesproken een week eerder zijn, maar vanwege de interlandperiode is dat nu eind maart geworden, meldt een woordvoerder van de KNVB.

De tuchtcommissie van de voetbalbond legde Vilhena vorige week een straf op van vier wedstrijden uitsluiting, waarvan één voorwaardelijk, voor een elleboogstoot in het uitduel met stadgenoot Sparta.

Feyenoord tekende beroep aan tegen dat vonnis, waardoor de sterkhouder van de koploper van de Eredivisie afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen AZ (5-2 zege) van de partij was.

Pogba

De aanklager van de KNVB startte een onderzoek op basis van televisiebeelden, want scheidsrechter Danny Makkelie had de overtreding van Vilhena op Spartaan Mathias Pogba niet gezien.

Advocaat Joris van Benthem van Feyenoord betoogde in Zeist dat er geen sprake was van opzet en benadrukte dat Vilhena niet bekend staat als een gemene speler. Hij heeft in zijn carrière nooit een rode kaart gehad.

De aanklager zag wel opzet en verhoogde op de zitting de eis tot vier wedstrijden onvoorwaardelijke schorsing, maar de tuchtcommissie ging daar niet in mee. Ze achtte wel bewezen dat de speler een elleboogstoot uitdeelde en handhaafde de eerste straf van vier duels waarvan één voorwaardelijk.

Klassieker

Na de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen van aanstaande zondag speelt Feyenoord zondag 2 april de Klassieker in Amsterdam tegen Ajax. Drie dagen later staat het thuisduel met Go Ahead Eagles op het programma, en zondag 9 april moet Feyenoord op bezoek bij PEC Zwolle.

Vilhena gaat met Feyenoord na 26 speelrondes nog altijd aan kop in de Eredivisie. De ploeg van Van Bronckhorst verdedigt een marge van vier punten op Ajax en heeft acht punten voorsprong op PSV.

De uitspraak van de beroepszaak van Vilhena is vermoedelijk een dag na de zitting, op donderdag 30 maart.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie