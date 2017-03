Eredivisie CV kiest tussen drie competitiemodellen voor seizoen 2018/2019

Handhaving van de huidige opzet, met play-offs voor Europees voetbal en play-offs om promotie/degradatie met clubs uit de Jupiler League, geldt als het derde voorstel van de ECV.

Aanvankelijk lager er zeven modellen op tafel. "Na een goede en open discussie hebben we dit aantal weten terug te brengen tot drie", aldus algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen.

De komende maanden buigen de achttien clubs zich over de twee nieuwe formats. Bij een daarvan plaatsen de bovenste zes op de ranglijst na 34 wedstrijden zich voor een kampioenspoule, waarin alle clubs het nog één keer tegen elkaar opnemen. Daardoor komt het totaal aantal wedstrijden op 39. De andere twaalf clubs vechten onderling om Europees voetbal en tegen degradatie naar de Jupiler League.

In het derde model wordt de Eredivisie verkleind tot zestien clubs en kwalificeren de bovenste zes zich ook voor een kampioenspoule, waarin nog een dubbel programma wordt afgewerkt. De overige tien strijden om handhaving en een Europees ticket.

Harmonie

ECV-directeur Jacco Swart hoopt in juni een definitief voorstel, met daarin ook een nieuwe opzet voor de Jupiler League, te kunnen presenteren bij de Algemene Vergadering Betaald Voetbal van de KNVB.

De clubs zullen de komende tijd in groepjes verder praten. "We willen duidelijk krijgen welke plannen haalbaar dan wel kansloos zijn", zegt Swart. "We gaan in de besluitvorming stap voor stap te werk. Ook de Jupiler League zal in het proces worden betrokken."

"De harmonie die we hebben in het betaalde voetbal willen we graag behouden. Maar we moeten wel kijken naar de sportieve kwaliteit en naar de economische kracht van ons topvoetbal. Meer weerstand voor spelers en clubs en mogelijk meer spanning in de competitie kunnen daar wellicht een positieve bijdrage aan leveren."

Top tien

Swart hoopt dat ook de clubs inzien dat het belangrijk is om een balans te vinden tussen het clubbelang en het algemene belang van het Nederlandse voetbal, zegt hij tegen tegen De Telegraaf​.

"Uiteindelijk zullen de Eredivisieclubs samen een beslissing moeten nemen in hoeverre ze bereid zijn om sommige individuele belangen los te laten in het algemeen belang om met het Nederlandse topvoetbal internationaal weer bij de beste tien voetballanden van Europa terug te keren."

