Slowaak Kruzliak fluit return van Ajax tegen FC Kopenhagen

Kruzliak wordt bijgestaan door zijn landgenoten Martin Balko en Tomas Somolani, meldt de UEFA dinsdag. Branislav Hancko is de vierde official.

Het is de tweede keer dit Europa League-seizoen dat Kruzliak een duel van Ajax zal fluiten. De 32-jarige Slowaak was ook de scheidsrechter bij de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo in de groepsfase (2-2). Hij gaf toen vijf Ajacieden en één Celta-speler een gele kaart.

Kruzliak was in augustus van 2015 ook de leidsman bij het thuisduel van Ajax met Rapid Wien in de derde voorronde van de Champions League. De Amsterdammers werden toen door een 2-3 nederlaag uitgeschakeld.

De ploeg van Peter Bosz moet donderdag vanaf 21.05 uur de 2-1 nederlaag van vorige week in Kopenhagen goedmaken om voor het eerst in veertien jaar een Europese kwartfinale te halen.

De UEFA heeft geen Nederlandse arbiters aangewezen voor de Europese duels van deze week.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League