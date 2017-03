Locadia voelt zich na eerste goal sinds blessure klaar voor hoofdmacht PSV

"Ik voel me gewoon fit, het is een keus van de trainer", zei Locadia maandag tegen Omroep Brabant. "Het is begrijpelijk dat hij geen risico wil nemen, want ik ben er lang uit geweest."

Eind februari maakte Locadia als invaller tegen Feyenoord (2-1 nederlaag) zijn eerste minuten in de hoofdmacht van PSV na zijn liesblessure. Tegen Roda JC (4-0 zege) mocht hij bijna een half uur meedoen.

Maandag met Jong PSV tegen FC Eindhoven (0-5 winst) speelde Locadia voor het eerst weer de volle negentig minuten. In blessuretijd was de aanvaller goed voor de vierde treffer in de 'kleine Lichtstadderby'.

"Lekker om na zoveel maanden mijn eerste goal te maken", aldus de aanvaller. "Ik was naar die treffer op zoek. Ik ben blij dat ik het net eindelijk heb kunnen vinden."

Balaanname

Hoewel Locadia al meer dan honderd duels in het eerste van PSV speelde, heeft hij er vooralsnog geen moeite mee om voor het belofteteam te spelen. "Als ik niet in het eerste speel, moet ik bij Jong PSV mijn minuten blijven maken."

"Ik ga natuurlijk niet een heel seizoen bij Jong PSV spelen, maar voorlopig is dit wel fijn. Je ziet dat ik de speeltijd nodig heb. Ik mis nog ritme, soms klopt een balaanname niet helemaal."

Locadia hoopt dit seizoen nog een rol te kunnen spelen in de strijd om de landstitel met PSV. "Als de trainer me nodig heeft, dan ben ik er. Het wordt natuurlijk moeilijk om Ajax of Feyenoord nog te achterhalen, maar wie weet laat een van hen nog punten liggen."

De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt acht punten, terwijl Ajax vier punten meer heeft dan PSV. Zaterdag speelt de club in het Philips Stadion tegen Vitesse.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie