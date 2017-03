Bekijk de samenvattingen van de dertigste speelronde in de Jupiler League

FC Den Bosch-VVV-Venlo

Na 70 minuten stond het nog 0-0 in De Vliert, maar dankzij treffers van Vito van Crooy en Clint Leemans boekte de koploper zijn 22e zege van het seizoen.

Jong Ajax-FC Volendam

Jong Ajax, dat met David Neres, Justin Kluivert en Mateo Cassierra in de voorhoede speelde, kwam al vroeg op voorsprong via Abdelhak Nouri. Halverwege de tweede helft zette Kevin van Kippersluis de 1-1 eindstand op het scorebord.

MVV Maastricht-Jong FC Utrecht

Dankzij een ruime 4-1 thuiszege klom MVV naar de derde plek op de ranglijst. Alle treffers vielen in het laatste half uur.

FC Eindhoven-Jong PSV

De 'kleine lichtstadderby' werd met liefst 0-5 gewonnen door Jong PSV. Albert Gudmundsson maakte een hattrick en Jürgen Locadia scoorde voor het eerst sinds zijn zware liesblessure.

FC Oss-SC Cambuur

Een waar doelpuntenfestijn is het Frans Heesenstadion. Mede dankzij drie treffers van Sander van de Streek won Cambuur met 2-7 in Oss.

Almere City-FC Dordrecht

Dankzij een solide 3-0 thuiszege handhaaft Almere City zich op de achtste plek in de Jupiler League. Sherjill MacDonald was tweemaal trefzeker voor de club uit Flevoland.

Fortuna Sittard-NAC Breda

Bart Meijers en James Horsfield berzorgden NAC een 0-2 zege op bezoek bij Fortuna Sittard.

Achilles '29-RKC Waalwijk

RKC had de nodige moeite met de hekkensluiter, maar is dankzij een 2-3 zege na drie duels nog zonder puntenverlies in de vierde periode.

Helmond Sport-De Graafschap

Ook De Graafschap is nog foutloos in de vierde periode. Maandag won de ploeg met 0-2 in Helmond.

Telstar-FC Emmen

Zeven minuten voor tijd stond Telstar nog met 2-0 voor, maar Emmen nam dankzij een 2-2 gelijkspel toch nog een punt mee naar Drenthe.