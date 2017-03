Voetbal

Voetbal Winnend VVV-Venlo ziet concurrentie gelijkspelen in Jupiler League Koploper VVV-Venlo is weer wat verder uitgelopen in de Jupiler League. De ploeg won zelf moeizaam met 0-2 bij FC Den Bosch en zag achtervolgers Jong Ajax en FC Volendam onderling gelijk spelen: 1-1.