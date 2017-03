Dolberg heeft vizier bij Ajax na korte vakantie weer op scherp

"Je kan in zo'n geval harder en meer gaan trainen, maar het leek mij beter hem even naar zijn ouders te sturen", zegt Bosz maandag tegen Ajax TV. "Even niet trainen, even ontspannen. Dan kom je vaak met frisse moed terug."

De vier dagen rust lijken Dolberg goed te hebben gedaan. De spits was donderdag al trefzeker in de Europa League bij FC Kopenhagen (2-1) en voegde zondag tegen FC Twente (3-0) twee treffers aan zijn totaal in de Eredivisie toe. De Deen is ook weer opgeroepen voor het nationale elftal.

"Ik vond hem in Denemarken goed spelen met die twee grote centrale verdedigers in z'n nek. Die lijn heeft hij tegen Twente doorgetrokken. Niet alleen omdat hij twee keer scoorde, maar ook om hoe hij meevoetbalt en hoe zijn eerste aannames zijn. Je ziet aan hem dat er iets terugkeert van de vorm van het begin van het seizoen."

Curve

Het verbaast Bosz ook niet dat de ontwikkeling van Dolberg met vallen en opstaan gaat. "Hij zit in een curve. We raken niet in paniek als het even iets minder gaat en worden ook niet euforisch als het beter gaat."

Dolberg moet donderdag met Ajax flink aan de bak in de Europa League tegen Kopenhagen. De Amsterdammers moeten voor eigen publiek een 2-1 achterstand zien goed te maken.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Kopenhagen wordt donderdag om 21.05 uur gespeeld in de Amsterdam Arena. Op het spel staat een plek in de kwartfinales.

