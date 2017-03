Leicester-coach Shakespeare nog niet bezig met volgend seizoen

"Er komen enkele hele grote wedstrijden voor ons aan. Daar richten we ons nu op", zei Shakespeare maandag op de persconferentie voorafgaand van het duel in de Champions League met Sevilla. Leicester moet dinsdag voor eigen publiek een achterstand van 2-1 goedmaken.

"Het gaat nu puur om resultaten. We moeten omhoog in de competitie en we moeten morgen winnen. De uitgangspositie tegen Sevilla is niet slecht, na ons uitdoelpunt. We hebben onszelf daarmee een goede kans gegeven."

Als het aan de kersverse hoofdcoach ligt wordt er ook niets aan het toeval overgelaten. Zo heeft Leicester al geoefend op het nemen van strafschoppen. "We doen er inderdaad alles aan. Bovendien, de strafschoppen zaten er lekker in."

Ranieri

Voor Shakespeare is even wennen om na acht jaar als assistent op eigen benen te staan. Hij nam het stokje enkele weken geleden over van de ontslagen Claudio Ranieri, die Leicester vorig jaar naar de landstitel leidde.

De aanpak van Shakespeare is echter niet anders, nu hij de eindverantwoordelijke is. "Dat denk ik niet. Hoe je mensen behandelt en tegen ze praat is heel belangrijk. Je moet beslissingen nemen waar sommige spelers niet blij mee zullen zijn, maar als je het ze uitlegt, komt het altijd goed."

