Piqué kan door comeback tegen PSG leven met competitienederlaag

Voetbal

Voetbal Real neemt koppositie over van Barcelona, Strootman wint met Roma Real Madrid heeft zondag via een 2-1 overwinning op Real Betis de koppositie in de Primera Division overgenomen van FC Barcelona, dat eerder met 2-1 verloor bij Deportivo La Coruña. In de Serie A boekte Kevin Strootman met AS Roma een 0-3 zege bij Palermo.