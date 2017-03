Belangrijke Younes heeft profijt van extra trainingen met Bergkamp

Younes brak in de tweede helft de ban door op aangeven van Davy Klaassen zijn tweede doelpunt van het seizoen te maken. Niet veel later stelde hij Kasper Dolberg in staat om er 2-0 van te maken.

"Ik train veel met Dennis. Na de training vraag ik hem of hij extra met me wil oefenen. Eén-tweetjes, passeren. Niet heel lang, maar heel kort en geconcentreerd", aldus Younes.

"Afronden is ook iets wat ik van hem leer. Als ik met hem werk ligt de nadruk op concentratie, focus, rust en techniek. Ik oefen ook veel op voorzetten en schieten met links."

De extra trainingsarbeid met Bergkamp betaalde zich zondag uit voor de 23-jarige aanvaller, maar hij beseft ook dat hij zich zal moeten blijven ontwikkelen. "Ik moet bijvoorbeeld mijn acties verbeteren en vaker met links een voorzet geven. Ik werk eraan om minder voorspelbaar te worden."

Om beter te worden kijkt Younes ook veel naar andere buitenspelers. "Arjen Robben en Franck Ribéry bijvoorbeeld. Ik heb zelf tegen ze gespeeld. En Neymar is ook een mooie speler om naar te kijken. Ik kijk hoe zij dingen doen."

Feyenoord

Met Ajax geeft Younes in de Eredivisie nog altijd vier punten toe op koploper Feyenoord. De Duitser heeft er echter vertrouwen in dat hij aan het einde van het seizoen met de kampioensschaal in zijn handen staat.

"Ik denk dat de komende weken wel eens goed voor ons kunnen uitpakken als we zo blijven spelen als in de tweede helft tegen FC Twente", zegt hij.

"De eerste helft was niet goed, maar de tweede helft was beter. We zeiden tijdens de rust tegen elkaar in de kleedkamer dat het zo niet kon en we hebben het na rust beter gedaan. Het was ook goed om zelfvertrouwen te tanken voor donderdag."

Ajax treft donderdag om 21.05 uur FC Kopenhagen in de achtste finales van de Europa League. De Amsterdammers moeten in eigen huis de 2-1 nederlaag uit het heenduel zien weg te poetsen.

Drie dagen later staat om 14.30 uur de uitwedstrijd tegen Excelsior op het programma. Concurrent Feyenoord gaat diezelfde dag om 12.30 uur op bezoek bij sc Heerenveen.

