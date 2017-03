Bosz ergerde zich voor rust kapot aan spel Ajax tegen FC Twente

"Want anders waren we echt in de problemen gekomen'', zei hij. "Wat heb ik mezelf in de eerste helft kapot geërgerd. Toen deden we niets waar Ajax voor staat."

"Gelukkig hadden we in de tweede helft wel gif in onze donder. En alleen dan kunnen we een goed georganiseerde ploeg kapot spelen. Dat wil ik donderdag ook tegen FC Kopenhagen zien.''

Bosz vond het jammer dat het thuispubliek Bertrand Traoré regelmatig uitfloot. "Ik vind het ook echt te makkelijk om één speler eruit te pikken."

"Of ik vrees dat dit een probleem wordt? Ik hoop het niet. Na twee geweldige acties van hem is hopelijk alles weer anders. Want die kwaliteiten heeft hij ook. Ik zelf heb de eerste helft overigens meerdere spelers uitgefloten.''

Bosz wisselde Daley Sinkgraven in de slotfase voor Matthijs de Ligt. "Nee, dat had niets te maken met de wedstrijd tegen Kopenhagen. Daley had een beetje last van een hamstring maar ik verwacht dat we hem er donderdag weer bij hebben. Dan hebben we hem ook weer nodig.''