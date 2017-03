Ajax in tweede helft langs FC Twente in Arena

De doelpunten in de Amsterdam Arena vielen na rust. Amin Younes opende met zijn tweede treffer van het seizoen de score, waarna Kasper Dolberg met twee goals Ajax in veilige haven loodste.

Door de winst blijft Ajax in het spoor van koploper Feyenoord. Het verschil is nog altijd vier punten, doordat de Rotterdammers eerder zondag in De Kuip eenvoudig met 5-2 van AZ wonnen.

PSV is ook nog altijd in de race voor het landskampioenschap. De formatie van coach Phillip Cocu maakte dit weekend net als Ajax en Feyenoord geen misstap door zaterdag met 1-3 te winnen bij Go Ahead Eagles en geeft acht punten toe op de koploper.

FC Twente zag in Amsterdam een reeks van vier wedstrijden zonder nederlaag ten einde komen. De ploeg van trainer René Hake staat met 38 punten op de zevende plaats in de Eredivisie.

Marsman

In de vijfde minuut was de eerste kans in de Arena voor Dolberg. De spits van Ajax ontsnapte aan buitenspel en ging alleen op Nick Marsman af, maar de doelman van FC Twente redde goed. Dolberg oogstte enkele minuten later weer applaus na een fraaie actie, maar hij verraste keeper Marsman opnieuw niet.

Ajax had veruit het meeste balbezit, maar de Amsterdammers moesten wel blijven opletten bij uitvallen van FC Twente, al kwamen de Enschedeërs niet tot echte kansen. Hakim Ziyech was met een schot in de korte hoek wel dicht bij de 1-0, maar weer kwam Marsman als winnaar uit de strijd.

Na iets meer dan twintig minuten veerde de Arena opnieuw op bij inzetten van Joël Veltman en Davy Klaassen. Veltman zag zijn schot net over gaan en een kopbal van captain Klaassen werd geblokt.

Nadat Kamohelo Mokotjo na iets minder dan een halfuur de eerste doelpoging waagde namens FC Twente (schot over) zakte het tempo en daarmee ook de amusementswaarde. Vlak voor rust was Bertrand Traoré nog dicht bij de gelijkmaker, maar hij slaagde er bij de tweede paal niet in te scoren.

Traoré

Ajax begon een stuk feller aan de tweede helft en dat resulteerde in meer druk op het doel van FC Twente. Traoré was de eerste die een schietkans kreeg. De Chelsea-huurling schoot in kansrijke positie echter te hoog.

De openingstreffer kwam er enkele minuten later wel en was gezien het spelbeeld dikverdiend. Na goed terugleggen van Klaassen was het Younes die met een geplaatst schot zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen maakte.

Na de treffer van de Duitser kwam FC Twente er al helemaal niet meer aan te pas en in de 67e minuut was het Dolberg die de score uitbreidde. De 19-jarige Deen kreeg de bal in de diepte aangespeeld door Younes en stuurde met een mooie voetbeweging zowel Stefan Thesker als Marsman het bos in.

Dolberg zorgde in blessuretijd ook voor het slotakkoord door na goed voorbereidend werk van Ziyech zijn dertiende treffer in de Eredivisie te maken, waardoor de Amsterdammers een goede aanloop kennen naar het cruciale Europa League-duel met FC Kopenhagen van donderdag in de Arena. Ajax moet dan het 2-1 verlies uit de heenwedstrijd zien goed te maken.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie