Jörgensen vindt na eerste hattrick in carrière dat het nog beter kan

"Het is de eerste hattrick in mijn carrière", vertelde Jörgensen (26) zondag aan FOX Sports. "Misschien heb ik ooit in een oefenduel in de voorbereiding drie keer gescoord, maar niet in een officiële wedstrijd."

Het was deze week onzeker of Jörgensen het duel met AZ zou halen. De spits hield een blessure over aan de verloren wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-0), maar bleek op tijd hersteld. Feyenoord miste wel Brad Jones, Terence Kongolo en Eljero Elia door blessures, maar gaf AZ geen schijn van kans in De Kuip.

"Vandaag was een belangrijke dag voor ons, na de nederlaag van vorige week", zei Jörgensen. "Ik ben trots, maar we hebben nog veel werk te doen. Dit was niet onze beste wedstrijd, maar we hebben vijf keer gescoord en hard gewerkt."

Met achttien goals en tien assists leidt Jörgensen beide klassementen in de Eredivisie. "Ik ben er erg blij mee, maar het belangrijkste is dat we nog acht wedstrijden te spelen hebben."

De Deen was ondanks zijn fraaie cijfers niet helemaal tevreden. "Ik verloor mijn eerste drie ballen. Gelukkig was mijn vierde balcontact een doelpunt."

Van Bronckhorst

Feyenoord-trainer Van Bronckhorst roemde Jörgensen. "Of ik blij met hem ben? Dat is een understatement. Nicolai scoort makkelijk, is altijd aanspeelbaar en creëert kansen."

"Hij heeft zich heel makkelijk aangepast, mede dankzij zijn karakter", vindt Van Bronckhorst. "Hij is heel nuchter en blijft met beide benen op de grond, dat is zijn kracht."

Vermeer

Kenneth Vermeer maakte zijn rentree, nadat hij in de voorbereiding op het seizoen zijn achillespees scheurde. De keeper verving Jones tegen AZ, omdat de Australiër een ontstoken wond aan zijn onderbeen heeft.

Vermeer gaat ervan uit dat Jones eerste keus blijft. "De trainer heeft Brad tot eerste keeper benoemd. Hij zal dus wel weer gaan spelen als hij fit is", zei de 31-jarige Vermeer.

"Toen ik eindelijk weer kon aansluiten bij de selectie, wist ik wel dat de trainer niet zomaar zou gaan wisselen onder de lat. Begrijpelijk dat hij wil vasthouden aan Brad", zei Vermeer. "Daarom kwam deze kans wel onverwacht. Eigenlijk dacht ik dat ik moest gaan toewerken naar volgend seizoen."

Van Bronckhorst liet doorschemeren dat Jones inderdaad weer gaat keepen als hij fit is. "Die keuze heb ik al eerder gemaakt en daar verandert niets aan."

Vermeer voelde enige zenuwen voor zijn rentree. "Ik was niet nerveus, maar voelde wel wat meer spanning dan normaal. Het was toch mijn eerste wedstrijd in lange tijd.''

Over de twee tegendoelpunten deed Vermeer luchtig. "Natuurlijk houd ik liever de nul, maar in deze fase is winst het belangrijkste. Als we elke keer met 5-4 winnen, vind ik het ook best."

