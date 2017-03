Shakespeare maakt seizoen af als manager van Leicester City

De 53-jarige Engelsman nam na het ontslag van Claudio Ranieri eind vorige maand al de taken over van de Italiaan.

Shakespeare is al sinds 2008 assistent-trainer bij Leicester City en won met de 'Foxes' in de voorbije weken al van Liverpool en Hull City waardoor de Premier League-kampioen van vorig jaar is opgeklommen naar de vijftiende plaats op de ranglijst.

Vicevoorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha heeft er alle vertrouwen in dat Shakespeare Leicester op het hoogste niveau in Engeland kan houden.

"We hebben onder zijn leiding de positieve reactie gezien waar we op hoopten. Hij beschikt over uitstekende leiderschapskwaliteiten en heeft laten zien onder grote druk goede resultaten te kunnen boeken."

Leicester City is ook nog actief in de Champions League en speelt dinsdag in eigen huis de return tegen Sevilla in de achtste finales. De Engelsen verloren het heenduel in Spanje met 2-1.