Scorende Janssen wint ruim met Spurs, Wijnaldum trefzeker voor Liverpool

Janssen kwam een kwartier voor tijd in de ploeg bij Tottenham Hotspur. Binnen enkele minuten wist hij Millwall-doelman Thomas King met een hard en laag schot te passeren.

Michel Vorm verdedigde het doel van de Spurs tegen stadgenoot Millwall, dat uitkomt in de League One, het derde niveau in Engeland. De Nederlandse keeper krijgt in het bekertoernooi doorgaans de voorkeur boven Hugo Lloris.

Eerder wisten Manchester City en Arsenal zich te plaatsen voor de halve eindstrijd. Maandag is de laatste kwartfinale tussen Chelsea en Manchester United.

Blessure Kane

Tottenham kreeg al vroeg in de wedstrijd een tegenvaller te verwerken, toen spits Harry Kane met een ogenschijnlijk ernstige enkelblessure uitviel. Eerder dit seizoen was de Engelsman al zeven weken uitgeschakeld met een blessure aan hetzelfde gewricht.

Niet Vincent Janssen, maar Christian Eriksen verving Kane. De Deense ex-Ajacied opende na een half uur de score. De Zuid-Koreaan Heung-Min Son besliste de wedstrijd in het voordeel van Tottenham met treffers in de 41e en 54e minuut.

Dele Alli maakte in de 72e minuut de 4-0. Kort daarna maakte de Engelse middenvelder plaats voor Janssen. In blessuretijd maakte Son zijn derde van de middag.

Wijnaldum

In de Premier League had Georginio Wijnaldum een belangrijk aandeel in de 2-1 zege van Liverpool op Burnley. De 26-jarige middenvelder werkte in blessuretijd de gelijkmaker binnen uit de rebound.

Na zeven minuten had Ashley Barnes namens Burnley al voor de openingstreffer gezorgd op Anfield. Emre Can bepaalde de uitslag na 61 minuten op 2-1 met een fraai schot vanaf de rand van het strafschopgebied.

Het is de derde competitiezege in de laatste vier wedstrijden voor Liverpool, dat op 11 februari pas de eerste overwinning van 2017 boekte in de Premier League.

De ploeg van manager Jürgen Klopp staat nu op 55 punten, voorlopig goed voor de vierde plaats. Arsenal en Manchester United hebben twee duels minder gespeeld. Chelsea, Tottenham Hotspur en Manchester City een wedstrijd minder.

