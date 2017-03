Willem II in linkerrijtje na thuiszege op PEC Zwolle

Erik Falkenburg bracht de Tilburgers in de 24e minuut op het juiste spoor, waarna invaller Thom Haye in de blessuretijd de wedstrijd in het slot gooide.

Willem II is bezig aan een prima seizoen. De 'Tricolores' handhaafden zich een jaar geleden nog ternauwernood op het hoogste niveau, maar bezetten nu na 26 speelrondes de negende plaats.

De ploeg van trainer Erwin van de Looi heeft bovendien al drie punten meer dan in het gehele vorige seizoen (32 om 29).

PEC is dit seizoen juist verwikkeld in een felle degradatiestrijd. De equipe van coach Ron Jans verzamelde vooralsnog slechts vijf punten meer dan nummer zestien ADO Den Haag, dat op een nacompetitieplaats staat.

Oulare

WIllem II had al na drie minuten via Obbi Oulare kunnen scoren. De Belg, die voorin de niet geheel fitte clubtopscorer Fran Sol verving, stuitte na een voorzet van Dico Koppers echter op doelman Mickey van der Hart. Die redde een kwartier later ook op een schot van Jordy Croux.

Halverwege de eerste helft werd de Zwolse doelman alsnog gepasseerd. Hij wist een schot van Koppers nog te redden, maar was kansloos op de rebound van Falkenburg. De aanvaller schoot de bal hard in het dak van het doel.

Falkenburg leek nog voor rust voor de 2-0 te zorgen. Hij klopte Van der Hart in de lucht, waarna de bal over de lijn leek te gaan. Ouasim Bouy haalde de bal echter weg en deed dat volgens de arbitrage net op tijd.

Dubbele wissel

Het matige optreden van PEC stemde Jans verre van tevreden en hij greep al voor rust in. De oefenmeester zag hoe de lange spits Oulare in de lucht alles won en bracht met Ted van de Pavert een kopsterke verdediger. Voorin moest Younes Mokhtar voor wat meer dreiging zorgen, want ook daar ontbrak het PEC voor rust aan.

In de tweede helft liep het stukken beter bij de gasten. Zo was PEC na een uur spelen twee keer dicht bij de gelijkmaker. Met name de eerste kans voor Danny Holla was groot. Willem II-keeper Kostas Lamprou tikte diens kopbal echter knap uit de bovenhoek. Het Zwols offensief nam daarna echter af, waarna Haye het duel in het slot besliste met de 2-0.

