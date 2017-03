Voetbal

Voetbal Cocu stelt dat PSV zich even moest herpakken tegen Go Ahead PSV-trainer Phillip Cocu stelt dat PSV in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles na het tegendoelpunt even de tijd nodig had om zich te herpakken. De Eindhovenaren wonnen zaterdagavond met 1-3 in Deventer.