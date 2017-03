FC Kopenhagen mist aanvaller Falk in return tegen Ajax

Falk (25) vestigde afgelopen donderdag in het heenduel met de Amsterdammers (2-1) nog de aandacht op zich door al na 27 seconden voor 1-0 te zorgen. De Deen was één van de gevaarlijkste aanvallers van FC Kopenhagen.

Trainer Stale Solbakken moet het in Amsterdam ook al stellen zonder aanvoerder Mathias 'Zanka' Jörgensen. De verdediger, die in het verleden voor PSV speelde, kreeg tijdens de wedstrijd in het Parken Stadion geel en is geschorst.

Hetzelfde geld voor Ajax-captain Davy Klaassen. De middenvelder stond op scherp en kreeg in het uitduel met FC Kopenhagen een gele kaart van arbiter Artur Dias wegens protesteren.

In aanloop naar de cruciale wedstrijd in de Amsterdam Arena speelt FC Kopenhagen zondag eerst nog om 18.00 uur thuis de competitiewedstrijd tegen Esbjerg. Ajax treft in de Eredivisie, eveneens in eigen huis, FC Twente om 16.45 uur.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Kopenhagen wordt donderdag om 21.05 uur gespeeld in de Amsterdam Arena. De formatie van trainer Peter Bosz moet winnen om een plek in de kwartfinales van de Europa League af te dwingen.

Bekijk het programma in de Europa League