Hart ziet zichzelf niet terugkeren bij Manchester City

"Als je niet kan winnen, heeft het ook geen zin om ervoor te vechten", aldus de Engelse doelman in een interview met de BBC vrijdag. "Zeker niet met iemand die zo machtig is."

Hart zag de beslissing van de Spaanse oefenmeester om hem te passeren al aankomen. "Het was zeker geen verrassing voor me. Hij moest een team samenstellen waar hij zich in kon vinden en ik paste daar niet in."



Toch neemt de keeper van de nummer negen van de Serie A het niet persoonlijk op. "Hij deed het niet om mijn leven te verpesten, maar omdat hij dacht dat deze beslissing de juiste was om te winnen. Ik respecteer zijn eerlijkheid."

Of hij ooit nog in de Premier League zal spelen, laat de 66-voudig Engels international in het midden. "Ik zou niet zeggen dat het bovenaan mijn lijstje staat. Het belangrijkste voor mij is dat een club mij als eerste keeper wil."

Hart staat nog tot medio 2019 onder contractbij Manchester City.

Guardiola

Op zijn wekelijkse persconferentie ging Guardiola zelf ook in op de situatie rond Hart. "Hij is nog altijd speler van Manchester City", aldus de 46-jarige trainer van 'The Citizens'. "We kijken aan het eind van het seizoen welke spelers tevreden zijn en dan zullen we een beslissing nemen."

Hart speelde sinds zijn debuut voor Manchester City in 2006 347 duels voor de club, maar kreeg in de zomer van 2016 te horen dat hij kon vertrekken.

Claudio Bravo, die werd aangetrokken als vervanger van Hart, is inmiddels zijn basisplaats kwijtgeraakt aan de 35-jarige Willy Caballero.

