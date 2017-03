Feyenoord mist Jones, Kongolo en Elia tegen AZ door blessures

Trainer Giovanni van Bronckhorst kan daarnaast ook niet beschikken over Bilal Basacikoglu en Marko Vejinovic, die eveneens niet fit genoeg zijn.

Ook Nicolai Jörgensen en Steven Berghuis kampten deze week met lichte blessures na de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Sparta Rotterdam afgelopen zondag, maar zij kunnen wel spelen tegen AZ.

Door de afwezigheid van Jones zal Kenneth Vermeer hoogstwaarschijnlijk onder de lat staan bij Feyenoord. De doelman scheurde afgelopen zomer zijn achillespees af en was maanden uit de roulatie.

Vermeer keerde vorige maand terug in de selectie, maar moet sindsdien genoegen nemen met een plek op de bank. De vijfvoudig international kan tegen AZ zijn rentree maken.

Vilhena

Tonny Vilhena zit wel bij de Feyenoord-selectie voor zondag. De middenvelder werd door de tuchtcommissie van de KNVB voor drie duels geschorst wegens een elleboogstoot aan het adres van Mathias Pogba in de wedstrijd tegen Sparta. Feyenoord is vrijdag echter in beroep gegaan, waardoor Vilhena tegen AZ gewoon kan spelen.

"Wij gaan in beroep omdat we de straf tegen Vilhena erg zwaar vinden", zei Van Bronckhorst vrijdag op de persconferentie. "Tonny heeft nooit de intentie gehad om iemand te blesseren. Hij is altijd fair in zijn duel en doet nooit gekke dingen."

De coach heeft hoge verwachtingen van zijn ploeg tegen AZ, vooral na de zeldzame nederlaag tegen Sparta van vorige week.

"We hebben onszelf tekort gedaan in die wedstrijd, dus de drang om dit zondag recht te zetten is enorm", merkt Van Bronckhorst, die zich niet heel druk maakt om het gemis van enkele belangrijke spelers. "Dit is een moment om aan te tonen dat we een brede selectie hebben. De jongens die er zondag staan, zullen er staan."

Koploper Feyenoord verdedigt in de Eredivisie een voorsprong van vier punten op naaste belager Ajax en acht op nummer drie PSV. Feyenoord-AZ begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

