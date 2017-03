'Russische vicepremier Mutko raakt hoge positie bij FIFA kwijt'

Dat meldt AP vrijdag op basis van anonieme bronnen. Mutko is om die reden niet herverkiesbaar voor een termijn van vier jaar in de FIFA-council, het belangrijkste beslisorgaan.

Het uitsluiten van Mutko komt voort uit het voornemen van de FIFA om politieke inmenging in het voetbal zoveel mogelijk te voorkomen. Mutko was van 2008 tot oktober vorig jaar minister van Sport. Sinds kort is hij vicepremier.

De 58-jarige Rus is ook voorzitter van de Russische voetbalbond en de baas van het comité dat het WK voetbal van 2018 naar Rusland haalde.

Doping

Mutko's positie in Rusland is behoorlijk gaan wankelen door de onthullingen over het omvangrijke dopinggebruik onder sporters in zijn land, waarbij de staat een sturende rol heeft gehad.

Het dopingschandaal zou overigens niet de reden zijn dat Mutko niet meer in aanmerking komt voor een plek in de FIFA-council, waar nog 34 mensen deel van uitmaken. De council wordt geleid door FIFA-voorzitter Gianni Infantino.