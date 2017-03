Mourinho niet van plan 'Nicky Butt-team' op te stellen tegen Chelsea

"Maandag komen we niet met een Nicky Butt-team", verwees Mourinho donderdagavond op de persconferentie na afloop van het Europa League-duel met FK Rostov (1-1) naar de huidige hoofd jeugdopleiding van United.

Butt kreeg in zijn tijd als speler vaak alleen speelminuten van Sir Alex Ferguson in de wedstrijden die volgens de Schotse oud-coach minder belangrijk waren.

"Dat kunnen we niet maken. Manchester United is te groot, Manchester United is de winnaar van het toernooi", zo benadrukte Mourinho.

"Het is niet de schuld van Chelsea dat we maandagavond moeten spelen. Er zullen veranderingen plaatsvinden, dat staat vast. Donderdag spelen we alweer tegen Rostov. Maar nee, we gaan niet met een Nicky Butt-team spelen."

Onmogelijk

Mourinho kon leven met het gelijkspel tegen Rostov in Rusland, waar Henrik Mkhitaryan tien minuten voor rust de score opende namens United en Aleksandr Bukharov in de openingsfase van de tweede helft de thuisclub langszij bracht.

"Gezien de omstandigheden was het een goede wedstrijd van ons", doelde Mourinho voor de camera van BT Sport op de erbarmelijke staat van het veld.

"Het was onmogelijk om beter te spelen dan dat we vandaag gedaan hebben. Goed positiespel was onmogelijk. We hebben gedaan wat de wedstrijd van ons vroeg en dit resultaat biedt perspectief voor ons."