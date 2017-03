Schöne stelt dat Ajax FC Kopenhagen thuis 'wel pakt'

"Ik sta hier wel met een slecht gevoel. Je maakt een belangrijk uitdoelpunt, maar ik denk dat er meer inzat. Je komt al na één minuut achter, omdat het even niet loopt", doelde Schöne voor de camera van FOX Sports op de razendsnelle openingstreffer van Rasmus Falk.

Kasper Dolberg schoot Ajax in de 32e minuut op gelijke hoogte, waarna de Amsterdammers na rust de bovenliggende partij waren. Toch viel het doelpunt aan de andere kant. Uit één van de spaarzame Deense aanvallen bepaalde Andreas Cornelius na een uur de eindstand op 2-1.

"Dat is jammer", vond Schöne. " We hadden een goede fase en creëerden wat kansen. Dan valt 'ie aan de andere kant, maar daarna hadden we nog wat kansen om de 2-2 te maken."

Ajax produceerde vlak voor tijd ook de 2-2, maar het doelpunt van Dolberg werd afgekeurd omdat de spits een duw zou hebben uitgedeeld aan één van de verdedigers van de thuisclub. "Dat zijn dingen waar je van baalt", zei Schöne.

"Maar we hebben een belangrijk uitdoelpunt gemaakt. Thuis pakken ze wel. We hebben in fases goed gespeeld, hen onder druk gezet. Zij speelden bijna alles lang, maar wij hadden meer verdiend vandaag."

De Ligt

Matthijs de Ligt nam het zichzelf kwalijk dat Cornelius de 2-1 kon binnenkoppen. "Bij die goal komt er een voorzet en die bal is lang onderweg. Dan wacht je op de bal en hij kleunt erin, springt over mij heen, dus is het een fout van mij. Je moet dat duel winnen. Of hij nou groter of kleiner is, dat is geen excuus", aldus de pas 17-jarige verdediger tegenover Voetbal Inside.

De Ligt weigerde dan ook te beamen dat hij een prima wedstrijd speelde. "Dat heb ik in het veld niet echt door. Het zijn fysieke beren, maar je kan er wel van leren. Dit soort wedstrijden zijn voor mijn ontwikkeling geweldig. Dat is allemaal leuk en aardig, maar je moet het ook goed doen. Een leermomentje, maar eigenlijk mag dat niet."