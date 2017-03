Bosz 'ziek' van nederlaag Ajax in heenduel met FC Kopenhagen

De Amsterdammers hadden een groot deel van de wedstrijd een overwicht, maar zagen na een ruststand van 1-1 dat Andreas Cornelius in de tweede helft bij één van de spaarzame kansen van de thuisploeg de winnende treffer maakte.

"We begonnen heel slecht, hadden het een paar minuten moeilijk. Daarna zijn we gaan voetballen en kwamen we in onze kracht", analyseerde de 53-jarige Bosz, die verraste door Donny van de Beek op te stellen in plaats van Hakim Ziyech.

"We hadden de wedstrijd onder controle en maakten de 1-1. In het begin van de tweede helft speelden we heel goed, we drongen Kopenhagen helemaal terug. Juist in die fase viel de 2-1. Daar ben ik ziek van."

De coach van Ajax baalde er ook van dat een treffer van spits Kasper Dolberg in de slotfase werd afgekeurd door de Portugese scheidsrechter Artur Dias omdat hij zou hebben geduwd.

"In Engeland wordt zo'n doelpunt niet afgekeurd, maar door een Portugees in Denemarken wel. Hij had hem van mij goed mogen keuren", oordeelde Bosz.

Klaassen

Aanvoerder Davy Klaassen had ook weinig lovende woorden over voor de arbitrage. De middenvelder kreeg wegens protesteren na het afgekeurde doelpunt een gele kaart en is daardoor geschorst voor de return van volgende week.

"Ik ben boos vanwege het afgekeurde doelpunt en ook omdat ik geel kreeg. Ik zei 'What happened?' en toen werd hij boos. Hij was een beetje de grote man aan het uithangen in de wedstrijd, tegen ons allemaal."

Desondanks was de captain van de Amsterdammers gematigd tevreden over de wedstrijd in het Parken Stadion. "Dat komt door ons spel, maar ook door de uitslag. Ik zien nog perspectief."

De return tussen Ajax en FC Kopenhagen wordt volgende week donderdag afgewerkt in de Amsterdam Arena. De wedstrijd begint om 21.05 uur.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League