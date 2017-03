Ajax met Van de Beek in plaats van Ziyech tegen FC Kopenhagen

Ziyech moet in Denemarken genoegen nemen met een plaats op de bank. Verder keren de weer fitte Nick Viergever en Daley Sinkgraven terug in de defensie van Ajax. Dat houdt in dat Jairo Riedewald net als Ziyech op de bank zit.

Trainer Peter Bosz kondigde woensdag op de persconferentie al aan dat Kenny Tete en de pas 17-jarige Matthijs de Ligt achterin de vervangers zijn van Joël Veltman en Davinson Sanchez, die allebei geschorst zijn voor de wedstrijd in het Parken Stadion.

André Onana verdedigt zoals gewoonlijk het doel van de Amsterdammers en Van de Beek (19) staat op het middenveld naast captain Davy Klaassen en Lasse Schöne.

Voorin staan net als in de laatste weken Betrand Traoré, Kasper Dolberg en Amin Younes. Miljoenenaankoop David Neres, die in de winterstop overkwam van São Paulo, heeft net als in de laatste wedstrijden een reserverol.

Boilesen

Bij tegenstander FC Kopenhagen zit oud-Ajacied Nicolai Boilesen op de bank. Trainer Stale Solbakken geeft de Zweed Ludwig Augustinsson de voorkeur als linksback.

Bij de Deense topclub staan twee spelers in de basis met een verleden in de Eredivisie. Aanvoerder Mathias 'Zanka' Jörgensen speelde in Nederland voor PSV en middenvelder Uros Matic kwam in het verleden uit voor NAC Breda.

Ajax en FC Kopenhagen troffen elkaar twee keer eerder in een tweeluk in Europees verband. In zowel 2001 (UEFA Cup) als 2006 (voorronde Champions League) werden de Amsterdammers over twee duels uitgeschakeld.

De wedstrijd tussen FC Kopenhagen en Ajax begint om 19.00 uur en staat onder leiding van de Portugese scheidsrechter Artur Dias. De return is volgende week donderdag om 21.05 uur in Amsterdam.

Opstelling Ajax: Onana; Tete, De Ligt, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Van de Beek; Traoré, Dolberg, Younes.

Opstelling FC Kopenhagen: Olsen; Ankersen, Jörgensen, Johansson, Augustinsson; Falk, Kvist, Matic, Toutouh; Santander, Cornelius.

