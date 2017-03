Tuchel genoot na zege Dortmund nog meer van FC Barcelona

Omdat het achtstefinaleduel van Dortmund minuten eerder afgelopen was, kon Tuchel de slotfase in Camp Nou nog volgen en zag hij hoe Barcelona de 4-0 nederlaag in Parijs wegpoetste en alsnog doorgaat naar de kwartfinales van de Champions League.

"Toen ik van het veld afliep, zag ik dat het 4-1 stond in Camp Nou en toen ik in mijn kantoor kwam was het al 5-1", vertelt Tuchel, die al hoopte dat Barcelona een ronde verder zou komen. "Ik houd van Barcelona. Oké, ik houd ook van PSG, maar nog meer van Barcelona."

"De absolute slotfase heb ik in de kleedkamer met de spelers gekeken. Je voelde dat die bal er nog in zou gaan en dat gebeurde ook. We dachten dat onze 4-0 zege spectaculair was, maar dat blijkt wel mee te vallen."

Aubameyang

De laatste goal van Barcelona zorgde zelfs voor euforie bij Tuchel. "Ik was door het dolle heen. Het was fantastisch, al was ik natuurlijk al blij vanwege onze overwinning. Het was een prachtige avond."

De 43-jarige Tuchel was uiteraard vooral tevreden over zijn spits Pierre-Emerick Aubameyang, die met drie treffers een groot aandeel had in de 4-0 zege in het Signal Iduna Park. De Gabonees revancheerde zich zo voor zijn mindere spel drie weken eerder in de heenwedstrijd tegen Benfica (1-0 verlies).

"Hij miste daar alles wat hij kon. 'Auba' wist dat hij het voor ons moest doen en dat heeft hij nu gedaan. Mede daardoor zijn we door."

Volgende week vrijdag weten Tuchel en Dortmund welke club de tegenstander wordt in de kwartfinales. Er wordt dan geloot in het Zwitserse Nyon.

