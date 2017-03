Wenger neemt protesten Arsenal-fans mee in besluit over toekomst

*"-

Het zal niet de belangrijkste factor zijn, maar ik neem het natuurlijk mee in mijn overwegingen", zei de 67-jarige Wenger donderdagochtend tijdens een persconferentie.

"Het is voor mij lastig om in te schatten hoe groot de protesten zijn. Ik heb twintig jaar lang hard gewerkt om de fans gelukkig te maken."

Het contract van Wenger bij Arsenal loopt aan het einde van het seizoen af. Dinsdag werd de Londense club met een pijnlijke 1-5 thuisnederlaag uitgeschakeld in de Champions League door Bayern München. Het heenduel werd met dezelfde cijfers verloren.

Verklaring

Op zijn website plaatste Arsenal donderdag een verklaring over de posite van Wenger. Voorzitter Sir Chips Keswick hield in het midden of de Fransman volgend seizoen nog trainer is in Londen.

"We zijn ons volledig van bewust van de aandacht die de club momenteel krijgt en begrijpen de discussie. We respecteren de fans die recht hebben op hun individuele mening, maar zullen altijd de lange termijn van deze geweldige club in de gaten houden", aldus Keswick.

"Arsène heeft een contract tot het einde van het seizoen. Elke beslissing over de toekomst zal in samenspraak met hem worden genomen en op het juiste moment gecommuniceerd worden."

Lincoln City

In de Premier League bezet Arsenal de vijfde plaats met zestien punten achterstand op stadgenoot en koploper Chelsea. Zaterdag speelt Arsenal in de kwartfinale van de FA Cup tegen Lincoln City, dat uitkomt op het vijfde niveau in Engeland.

Wenger is sinds 1996 manager van Arsenal. Zijn beginjaren met onder anderen aanvallers Dennis Bergkamp en Thierry Henry waren succesvol. In 2004 veroverde Arsenal zijn laatste landstitel. Sindsdien won de club alleen driemaal de FA Cup.