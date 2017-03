Bayern München-middenvelder Xabi Alonso (35) stopt na dit seizoen

"Ik heb voor het voetbal geleefd en ervan gehouden. Vaarwel prachtig spel", schrijft Xabi Alonso donderdag op sociale media. Zijn contract bij Bayern loopt deze zomer af. Hij had al eerder aangegeven niet te gaan verlengen in München.

De Spanjaard benadrukt dat hij bij Bayern, waar hij sinds 2014 onder contract staat, stopt terwijl hij nog een hoog niveau haalt. De afgelopen twee jaar pakte hij met de huidige koploper van de Bundesliga de landstitel en dit seizoen maakt de Duitse club ook nog kans op de Champions League en de DFB-Pokal.

"Het was geen makkelijke beslissing, maar ik geloof dat dit het goede moment is", zegt Alonso in een toelichting op de website van Bayern. "Ik heb altijd gezegd dat ik beter te vroeg dan te laat kan stoppen. En ik wil stoppen op het hoogste niveau. Ik ben ongelooflijk trots dat ik bij Bayern mag spelen."

Wereldtitel

Alonso was ook voor zijn jaren bij Bayern zeer succesvol. Hij speelde van 2003 tot en met 2014 liefst 114 interlands voor Spanje waarin hij zestien keer scoorde.

In 2008 en 2012 pakte hij met de Spanjaarden de Europese titel en in 2010 werd in Zuid-Afrika de wereldtitel veroverd. Met Alonso in de basis won Spanje in de finale in Johannesburg na verlenging met 1-0 van Oranje.

Op clubniveau speelde Alonso naast Bayern voor Real Sociedad, Eibar, Liverpool en Real Madrid. De Bask debuteerde in dienst van Sociedad in 2000 in de Primera Division en stapte in 2004 over naar Liverpool.

Met de 'Reds' pakte hij in 2005 de Champions League door AC Milan na een 3-0 achterstand bij rust alsnog na 3-3 en strafschoppen te verslaan. Alonso miste in de reguliere speeltijd vanaf elf meter, maar was in de rebound alsnog trefzeker.

Met Real, waar hij in 2009 tekende, pakte Alonso in 2014 opnieuw de Champions League. In 2012 werd hij landskampioen met de 'Koninklijke'.

Groot mens

Alonso zegt zijn successen te koesteren, al hoopt hij dat er dit seizoen bij Bayern meer moois volgt. "Ik heb zoveel meegemaakt bij stuk voor stuk prachtige clubs en het Spaans elftal. Ik had niet verwacht dat mijn loopbaan zo mooi zou worden. Hopelijk volgt er nog meer."

Namens Bayern heeft bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge mooie woorden over voor Alonso. "Bayern is Alonso dankbaar. Hij is een groot speler en een groot mens", aldus Rummenigge, die hem zelfs een van de "grootste spelers" in het hedendaagse voetbal noemt.

"Hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt en is een gentleman in het voetbal. Zowel op als buiten het veld. We zijn er trots op dat hij voor ons speelt."