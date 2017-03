'LA Galaxy wil Ibrahimovic komende zomer naar MLS halen'

De Zweedse spits, die vorig jaar transfervrij tekende bij United, beschikt over een aflopend contract in Manchester. In november liet de club al weten het contract van de 35-jarige Ibrahimovic te willen verlengen, maar tot een langere verbintenis kwam het nog niet.

Geruchten dat Ibrahimovic volgend seizoen in de Amerikaanse competitie MLS speelt zijn er ook al langer. Onder andere Sky Sports en BBC noemen nu vijfvoudig landskampioen LA Galaxy nu als concreet geïnteresseerde club.

Bij Galaxy spelen nu al ervaren topspelers als Steven Gerrard, Ashley Cole en Robbie Keane, die alledrie 36 jaar zijn. Vorig jaar speelde Galatasaray-middenvelder Nigel de Jong voor de club uit Los Angeles.

Schorsing

De verwachting is dat United en trainer José Mourinho er veel aan zullen doen om Ibrahimovic te behouden. In zijn eerste seizoen bij de club hij met vijftien goals in 25 Premier League-wedstrijden tot dusver van grote waarde. Vorige maand bezorgde hij United met twee goals in de League Cup-finale tegen Southampton (3-2) de eerste prijs van het seizoen.

De oud-speler van Malmö, Ajax, Juventus, Intenazionale, FC Barcelona, AC Milan en PSG kan de komende weken in de Premier League niet van waarde zijn voor de 'Red Devils'. Hij is voor drie wedstrijden geschorst vanwege een ellenboogstoot zaterdag tegen het hoofd van Tyrone Mings in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth (1-1).

Donderdagavond mag Ibrahimovic wel in actie komen in het Europa League-duel met FK Rostov. Het heenduel in Rusland in de achtste finales begint om 19.00 uur.

