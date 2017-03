De Ligt en Tete in basis Ajax tegen FC Kopenhagen

Tete vervangt donderdag in Kopenhagen Joël Veltman op de rechtsbackpositie. De Ligt neemt in het centrum van de defensie de plek van Davinson Sánchez in.

Zowel Veltman als Sanchez liep in de vorige ronde tegen Legia Warschau tegen een gele kaart aan. Daardoor zijn de verdedigers geschorst voor de heenwedstrijd.

Het is nog niet bekend of Nick Viergever en Jairo Riedewald donderdag in actie kunnen komen. Beide verdedigers, die afgelopen zondag tegen FC Groningen (1-1) ook al aan de kant bleven, kampen met lichte blessures.

Moeilijk

Bosz verwacht een moeilijk tweeluik met FC Kopenhagen. "Het is een goede en fysiek sterke ploeg en anders dan we gewend zijn. Het is belangrijk wat we ons eigen spel spelen", aldus de coach tijdens zijn perspraatje.

Hoewel FC Kopenhagen op papier misschien niet de zwaarst mogelijke tegenstander is, blijft Bosz op zijn hoede. "Het kan altijd zwaarder, zo zal Kopenhagen er zelf ook over denken. Maar er is geen pleog die je mag onderschatten. Kopenhagen heeft in Europa al bewezen moeilijk te verslaan te zijn."

FC Kopenhagen-Ajax begint donderdagavond om 19.00 uur. De return in de Amsterdam Arena wordt op 16 maart (21.05 uur) afgewerkt.

Bekijk het programma in de Europa League