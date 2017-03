Voetbal Liveblog: Barcelona presteert het onmogelijke in Champions League Welkom bij deze liveblog, waarin we alles bijhouden over de Champions League-wedstrijden FC Barcelona-Paris-Saint Germain en Borussia Dortmund-Benfica. PSG (4-0 winst) en Benfica (1-0 winst) verdedigen beiden een voorsprong uit de heenwedstrijd.