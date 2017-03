Bazoer en Riedewald in voorlopige selectie Jong Oranje

Voetbal

Voetbal Deze vijf dingen moet je weten over FC Barcelona-Paris Saint-Germain FC Barcelona en Paris Saint-Germain staan woensdagavond tegenover elkaar in de return van de achtste finales van de Champions League. De Fransen beginnen het duel met een 4-0 zege in de heenwedstrijd op zak. Dit zijn vijf dingen die je moet weten over de wedstrijd in Camp Nou.