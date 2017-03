Ajax jaagt tegen FC Kopenhagen op eerste Europese kwartfinale in 14 jaar

De laatste keer dat de Amsterdamse club de laatste acht haalde in Europa was in het seizoen 2002/2003 in de Champions League. Nadat Ajax destijds in de poulefases Rosenborg, Olympique Lyon, AS Roma en Arsenal achter zich liet, was AC Milan in de kwartfinales nipt te sterk (0-0 en 3-2).

Ajax haalde daarna nog wel de achtste finales van de Champions League (in 2005/2006 tegen Internazionale) en van de UEFA Cup (2008/2009 tegen Olympique Marseille), de voorloper van de Europa League.

In de Europa League schaarde Ajax zich onder leiding van toenmalig trainer Frank de Boer in 2010/2011 en 2014/2015 bij de laatste zestien. In 2011 was Spartak Moskou te sterk en in 2015 voorkwam Dnipro Dnipropetrovsk dat Ajax de kwartfinales haalde.

Ongeslagen

Op basis van eerdere confrontaties tegen FC Kopenhagen ziet het er ook niet goed uit voor Ajax, dat donderdag begint met een uitwedstrijd in de Deense hoofdstad. Een week later is de return in de Arena.

In 2006 schakelde Kopenhagen Ajax uit in de voorronde van de Champions League. Na een 1-2 zege in Denemarken werd in de Arena met 2-0 verloren. Vier jaar eerder was Kopenhagen ook al te sterk voor Ajax in de tweede ronde van de UEFA Cup (0-0 en 0-1).

Ongeslagen

Ajax kan wel moed putten uit de recente prestaties in Europa. De Amsterdammers zijn Europees al acht wedstrijden ongeslagen. Dat is de langste reeks sinds de periode 1994-1996 toen Ajax liefst 21 Europese duels zonder nederlaag bleef en de Champions League won.

De wedstrijd tussen Kopenhagen en Ajax begint donderdag om 19.00 uur in het Parken Stadion en staat onder leiding van de Portugese arbiter Artur Soares Dias.

