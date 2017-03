Blind laat Sneijder buiten voorselectie Nederlands elftal

Volgens Blind betekent dat echter niet dat de 32-jarige middenvelder van Galatasaray over een week ook zal ontbreken in de definitieve selectie. Vorige maand kampte met Sneijder met een blessure, maar eind febrauri maakte hij al zijn rentree bij zijn Turkse club en dus is het opvallend dat hij toch buiten de voorselectie is gelaten.

"Ik heb een aantal spelers, onder wie Sneijder, niet op de voorlopige lijst gezet omdat ze op dit moment niet honderd procent fit zijn", legt Blind uit. "En voor het Nederlands elftal is fitheid een vereiste. Voor deze spelers geldt dat we de komende anderhalve week moeten bekijken of het haalbaar is ze op te roepen."

Wesley Hoedt zit wel bij het keurkorps van Blind. De 23-jarige verdediger van Lazio zat niet eerder in de voorselectie. Hij lijkt te profiteren van de afwezigheid van Jeffrey Bruma en Virgil van Dijk, die geblesseerd zijn.

De Vrij

Stefan de Vrij, ploeggenoot van Hoedt bij Lazio, keert juist terug nadat hij door verschillende blessures niet meer in actie kwam voor Oranje sinds de 3-0 nederlaag tegen Turkije in september 2015. Ook AZ-doelman Tim Krul zit weer bij de voorselectie, nadat hij anderhalf jaar geleden zijn kruisband afscheurde tegen Kazachstan.

Maarten Stekelenburg, die in de laatste interlands voor de winter eerste doelman was onder Blind, is gepasseerd. De 34-jarige keeper is zijn basisplaats bij Everton. Ook PSV'ers Jetro Willems en Marco van Ginkel ontbreken op de lijst.

PSV is met vier spelers (Jeroen Zoet, Bart Ramselaar, Luuk de Jong en Davy Pröpper) samen met Feyenoord (Jens Toornstra, Steven Berghuis, Tonny Vilhena en Rick Karsdorp) hofleverancier.

WK 2018

De verwachting is dat Blind volgende week vrijdag zijn defenitieve selectie bekendmaakt voor de interlands tegen Bulgarije en Italië. De oefeninterland tegen Italië wordt in de Arena afgewerkt. Drie dagen eerder is de uitwedstrijd tegen Bulgarije.

Nederland kan een zege in Sofia goed gebruiken om op koers te blijven voor een plek in de play-offs om een ticket voor het WK 2018 in Rusland.

Frankrijk is koploper in kwalificatiegroep A met tien punten uit vier wedstrijden. Nummer twee Nederland heeft zeven punten, net als Zweden. Bulgarije staat vierde met zes punten.

De 27-koppige voorselectie

Doel: Jasper Cillessen (Barcelona), Tim Krul (AZ), Michel Vorm (Tottenham Hotspur), Jeroen Zoet (PSV).

Achterhoede: Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Lazio), Rick Karsdorp (Feyenoord), Bruno Martins Indi (Stoke City), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio).

Middenveld: Leroy Fer (Swansea City), Davy Klaassen (Ajax), Davy Pröpper (PSV), Bart Ramselaar (PSV), Marten de Roon (Middlesbrough), Kevin Strootman (AS Roma), Jens Toornstra (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Voorhoede: Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Lissabon), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Luuk de Jong (PSV), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Quincy Promes (Spartak Moskou), Arjen Robben (Bayern München).

