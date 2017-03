Robben baalt ondanks ruime zege van zwakke eerste helft Bayern

Halverwege de return dinsdag in de achtste finales van de Champions League keek Bayern nog tegen een 1-0 achterstand aan door een doelpunt in de twintigste minuut van Theo Walcott.

"Het was niet goed van onze kant. We wisten dat Arsenal voor zijn laatste kans zou gaan en nog waren we niet helemaal wakker in de eerste helft", aldus Robben, die met Bayern drie weken geleden in München ook met 5-1 te sterk was voor Arsenal.

In de tweede helft stelde Bayern orde op zaken. Mede dankzij de 1-2 van Robben werd Arsenal opnieuw weggespeeld, al gebeurde dat wel pas nadat Laurent Koscielny kort na rust een strafschop veroorzaakte en daarbij ook nog rood kreeg.

"Na de strafschop en de rode kaart hebben we het goed afgemaakt", beseft Robben. "Maar de eerste helft was het dus slecht. Dat moet echt beter in de volgende ronde."

Lastige tegenstander

Volgende week vrijdag weet Bayern welke club de tegenstander wordt in de kwartfinales. Er wordt dan geloot in Nyon, al rekent Robben sowieso op een goede tegenstander.

"De kwartfinale wordt zwaar. Als je ziet wie er door zijn of zo goed als doorgaan, dan kan het niet anders dan een topper worden."

Veel verder in het toernooi wil Robben, die in 2010, 2012 en 2013 de eindstrijd haalde met Bayern, daarom ook niet kijken. "Ik ga nu niet aan de finale denken. Ik houd liever beide benen op de grond."