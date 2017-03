Bayern begint met Robben aan return tegen Arsenal

De 33-jarige Oranje-international vormt in het Emirates Stadium met Robert Lewandowski en Franck Ribéry de voorhoede van de Duitse ploeg, die de heenwedstrijd in München met liefst 5-1 won. Robben maakte toen op zeer fraaie wijze de eerste goal voor Bayern.

Thomas Müller begint bij Bayern opnieuw op de bank. De Duitse international maakte in de eerste wedstrijd tegen Arsenal als invaller de laatste goal.

Bij Arsenal keert Alexis Sanchez terug in de basis, nadat de Chileen zaterdag in de Premier League-topper tegen Liverpool (3-1 verlies) gepasseerd werd door trainer Arsène Wenger.

IJzersterk

Bayern München-Arsenal is bijna vaste prik in de achtste finales van de Champions League. In 2005, 2013 en 2014 troffen de 'Gunners' en de 'Rekordmeister' elkaar ook al bij de laatste zestien en alle drie de keren ging Bayern door.

Als Bayern ook dit keer doorgaat, dan zit de de club voor de zesde keer op rij bij de laatste acht. De laatste keer dat Bayern het niet redde was in 2011, toen Internazionale mede dankzij een goal van Wesley Sneijder met 2-3 won in München.

Opstelling Arsenal: Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka; Walcott, Oxlade-Chamberlain, Welbeck; Alexis Sanchez.

Opstelling Bayern München: Neuer; Rafinha, Martinez, Hummels, Alaba; Thiago, Alonso, Vidal; Robben, Lewandowski, Ribéry.

Real Madrid komt woensdagavond ook in actie. De Madrilenen spelen met Gareth Bale en Cristiano Ronaldo in de basis tegen Napoli. Ook die wedstrijd begint om 20.45 uur. Drie weken geleden won Real de heenwedstrijd in Spanje met 3-1.

Napoli tegen Real Madrid is dinsdag live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Op NUsport.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van deze wedstrijd en de samenvatting van Arsenal-Bayern München te zien.