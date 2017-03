Ajax met Viergever en zonder Kluivert naar Kopenhagen

De terugkeer van Viergever komt trainer Peter Bosz niet slecht uit omdat verdedigers Joël Veltman en Davinson Sanchez ontbreken tegen Kopenhagen. Beide spelers zijn geschorst.

In de vorige ronde tegen Legia Warschau eiste de 27-jarige Viergever een hoofdrol op. Hij maakte in de Arena (1-0) de enige treffer van het tweeluik, waardoor Ajax zich na twee jaar weer plaatste voor de achtste finales van de Europa League.

In de daaropvolgende Eredivisiewedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1 winst) liep Viergever zijn liesblessure op. Tijdens het uitduel zondag met FC Groningen (1-1) keek hij geblesseerd toe.

Tete

Kenny Tete lijkt de voornaamste kandidaat om in Kopenhagen de geschorste Veltman te vervangen als rechtsback. Jairo Riedewald of Matthijs de Ligt kan Sanchez centraal achterin vervangen.

Vlak voor de wedstrijd tegen FC Groningen haakte Riedewald nog geblesseerd af, maar hij is inmiddels voldoende hersteld om tegen Kopenhagen wel te spelen.

Opvallend is dat Kluivert buiten de wedstrijdselectie is gevallen. De club vindt het belangrijker dat de 17-jarige vleugelspeler woensdag in actie kan komen voor Ajax onder-19, dat in Spanje de kwartfinale van de Youth League speelt tegen Real Madrid.

In totaal reist Ajax woensdag met twintig spelers af naar Kopenhagen, waar 's avonds getraind zal worden in het Parken Stadion. Donderdag om 19.00 uur begint de wedstrijd en die staat onder leiding van de Portugese arbiter Artur Soares Dias. Een week later is de return in de Arena.

