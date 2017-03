Ibrahimovic accepteert voorstel van drie duels schorsing

Door zijn schorsing mist Ibrahimovic de kwartfinale in de FA Cup tegen Chelsea, die maandag gespeeld wordt op Stamford Bridge. De Zweed is daarnaast niet inzetbaar bij Premier League-wedstrijden tegen Middlesbrough (19 maart) en West Bromwich Albion (1 april).

De 35-jarige Ibrahimovic is uiteraard wel inzetbaar tijdens het tweeluik in de achtste finales van de Europa League tegen FK Rostov. De eerste wedstrijd is donderdag in Rusland. Een week later is de return op Old Trafford.

Bournemouth-verdediger Tyrone Mings was zaterdag het slachtoffer van de elleboogstoot van Ibrahimovic. Even daarvoor was Mings op het hoofd van Ibrahimovic gaan staan. Het leek daardoor een bewuste wraakactie van de aanvaller van United.

Mings

De FA wil ook Mings voor drie duels schorsen, maar de speler van Bournemouth ging dinsdag niet akkoord met het voorstel. Hij beweert dat hij per ongeluk op het hoofd van Ibrahimovic stapte.

De kans is groot dat Mings alsnog geschorst wordt. De aanklager zal opnieuw naar het incident kijken en mogelijk wacht Mings nog een grotere schorsing.

