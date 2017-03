Portugees Dias fluit Europa League-duel tussen FC Kopenhagen en Ajax

De 37-jarige Dias is sinds 2010 internationaal scheidsrechter. Pas eenmaal eerder floot hij een duel van een Nederlandse club. In 2014 leidde hij het duel tussen Sankt Pölten en PSV (2-3). In mei vorig jaar floot Dias het oefenduel van Oranje in en tegen Ierland (1-1).

De wedstrijd tussen FC Kopenhagen en Ajax begint donderdag om 19.00 uur.

De Nederlandse scheidsrechters Björn Kuipers en Danny Makkelie komen donderdagavond eveneems in actie in de Europa League. Kuipers is door de UEFA aangesteld voor de Duitse confrontatie tussen Schalke 04 en Borussia Mönchengladbach in Gelsenkirchen. Het betekent voor Kuipers zijn 120e internationale wedstrijd.

Makkelie leidt in Griekenland het duel tussen Olympiakos Piraeus en de Turkse club Besiktas, waarvoor Ryan Babel speelt.

Kuipers krijgt onder anderen Serdar Gözübüyük en Pol van Boekel mee naar Duitsland, Makkelie heeft in de Griekse havenstad Piraeus hulp van Kevin Blom en Jochem Kamphuis op de achterlijnen.

Beide wedstrijden in de achtste finales van de Europa League beginnen donderdag om 21.05 uur.

