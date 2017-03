Aanklager KNVB start vooronderzoek naar Feyenoorder Vilhena

De 22-jarige international zou in het met 1-0 verloren duel op Het Kasteel een elleboogstoot hebben uitgedeeld aan Sparta-spits Mathias Pogba.

De maker van het enige doelpunt in die wedstrijd liep daarbij een wondje op het rechter jukbeen op, maar zei gelijk na afloop tegenover De Telegraaf dat het allemaal wel meeviel.

"Ja, ik voelde hem, maar ik had er geen problemen mee. Het was een arm die in de strijd voorkomt. All in the game."

Het voorval ontging arbiter Danny Makkelie, waardoor Vilhena op basis van videobeelden alsnog bestraft kan worden.

AZ

Feyenoord neemt het zondag in de eigen Kuip op tegen AZ. In de weken erna zijn sc Heerenveen en Ajax (allebei uit) de tegenstanders. Mogelijk mist Vilhena dus één of meer van die wedstrijden.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst voert na 25 speelrondes de ranglijst aan en heeft vier punten voorsprong op runner-up Ajax.

Memisevic

FC Groningen-middenvelder Samir Memisevic is voor twee duels plus één voorwaardelijk geschorst na zijn rode kaart tegen Ajax. De Bosniër kreeg rechtstreeks rood van scheidsrechter Bas Nijhuis wegens een harde overtreding op Daley Sinkgraven.

Memisevic ging dinsdag akkoord met het schikkingsvoorstel van de KNVB-aanklager, die hem ernstig gemeen spel verweet. Hij mist de uitwedstrijd tegen Roda JC en het thuisduel met Willem II.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie